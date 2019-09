Zwischen 13 und 19 Uhr überprüfte die Polizei am Donnerstag an einer Kontrollstelle in Kuchen fast 70 Fahrzeuge. Im Fokus stand dabei die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer.

Das Ergebnis der Kontrolle, bei der auch die Bereitschaftspolizei aus Göppingen und Polizeihunde im Einsatz waren, teilte die Polizei am Freitag mit: Neun Fahrer hatten sich ans Steuer gesetzt, obwohl sie unter Drogeneinfluss standen. Diese mussten ihre Fahrt am Kontrollpunkt abbrechen und Blut abgeben.

Bei vier weiteren Personen stellten die Polizisten Marihuana sicher. Ein anderer Autofahrer zeigte einen gefälschten Führerschein vor.

Das könnte dich auch interessieren: