Polizei ahndete zahlreiche Verkehrsverstöße und berichtet in einer Mitteilung. Aus dem starken Schneefall resultierten am Montag Unfälle, querstehende Lkw und Stau im Kreis Göppingen . Doch für einige Autofahrer war auch dies offenbar kein Grund, sich an die Verkehrsregeln zu halten: Dieahndete zahlreiche Verkehrsverstöße und berichtet in einer Mitteilung.

Fahrer in Salach und Süßen mindestens 21 km/h zu schnell

Trotz teils schneebedeckter Straßen waren in Salach und in Süßen acht Fahrer mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell. In Süßen stoppte die Polizei außerdem einen Fahrer ohne gültigen Führerschein und zwei, die nicht angeschnallt waren.

Polizei-Kontrolle: Autofahrer unter Drogen oder am Handy

Ebenfalls ohne Gurt waren fünf Fahrer in Eislingen und zwei in Lauterstein unterwegs. Vom Handy ließen sich ein Fahrer in Albershausen, einer in Ebersbach, drei in Eislingen und zwei in Geislingen ablenken.

Mutmaßlich unter Drogen stand ein 21-Jähriger bei einer Kontrolle in Süßen. Auch bei Kontrollen in Uhingen war die Fahrt für einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen beendet, weil sie im Verdacht stehen, unter Drogeneinwirkung gefahren zu sein.