Bei drei Unfällen im Kreis Göppingen am Mittwoch waren Radfahrer und Fußgänger die Opfer, wie die Polizei berictet.

Kind auf Fahrrad in Deggingen missachtet

In Deggingen missachtete kurz vor 18 Uhr ein Autofahrer die Vorfahrt. Er war mit seinem Renault in der Gartenstraße an die Einmündung der Georg-Elser-Straße herangefahren und fuhr weiter, obwohl von rechts ein Kind mit dem Fahrrad kam. Beim Zusammenstoß erlitt der Fünfjährige leichte Verletzungen. Auch um ihn kümmerte sich der Rettungsdienst.

Unfall in Göppingen: Auto erfasst Seniorin

In Göppingen erlitt kurz nach 11 Uhr eine Seniorin leichte Verletzungen. Eine 34-Jährige war von der Brückenstraße in die Ulmer Straße abgebogen. Dort überquerte die 81-Jährige gerade die Fahrbahn. Mit ihrem Nissan erfasste die 34-Jährige die Seniorin, wodurch sie stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Leichtverletzte. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 34-Jährige: Sie sieht einer Strafanzeige entgegen.

Radfahrer auf Zebrastreifen in Ebersbach angefahren

Kurz vor 13 Uhr fuhr in Ebersbach ein 61-Jähriger auf der Brückenstraße in Richtung Uhingen. Nahe des Kreisverkehrs überquerte ein Radfahrer verbotenerweise auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn. Der 61-Jährige bemerkte das zu spät, sein Dacia erfasste den 16-jährigen Radfahrer. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.