Die Polizei traf einer Mitteilung zufolge am Montag in der Region auf mehrere Fahrer, die Verstöße begingen.

Polizei-Kontrolle zwischen Geislingen und Amstetten

Kurz vor 17 Uhr fuhren zwei Jugendliche mit Motorrädern auf einem Waldweg von Geislingen in Richtung Amstetten. Zeugen sahen das und verständigten die Polizei. Die rückte an, worauf einer der Beiden Gas gab. Er fuhr zwar davon, war aber schnell ermittelt und ist der Polizei bekannt: Erst im Dezember war er angezeigt worden. Der Jugendliche stellte sich am Abend der Polizei. Er wird angezeigt, weil er ohne Kennzeichen und ohne Führerschein gefahren war. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Auf Motorrad ohne Helm und Kennzeichen

Der zweite Jugendliche hatte ein Motorrad dabei, an dem kein Kennzeichen angebracht war, und trug keinen Helm. Wem das Motorrad gehört, wisse er nicht, gab der Junge vor. Die Polizei stellte das Motorrad sicher. Den 15-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Kurz nach 8 Uhr sah eine Streife ineinen, mit dem ein 35-Jähriger durch diefuhr. Dabei hatte er an demangebracht. Damit war die Fahrt zu Ende, den Mann erwartet eine

Gegen 15 Uhr wollte ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad vor der Polizei flüchten. Eine Streife hatte ihn auf seinem Krad bei Lauterstein-Nenningen gesehen und stellte den jungen Mann. Auch er hatte sein Motorrad nicht versichert, was ihm eine Strafanzeige einbringt.

Krankenfahrstuhl mit abgelaufener Versicherung

Kurz vor 17 Uhr schließlich traf eine Polizeistreife in Gerstetten auf einen 87-Jährigen. Der war mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs, an dem ebenfalls noch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Auch ihn erwartet eine Strafanzeige.