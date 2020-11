Ein falscher Polizist hatte es im Kreis Göppingen auf Autofahrer abgesehen, zumindest von einem Geld kassiert und sich eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung eingehandelt.

Der Mann fuhr laut Polizeibericht am Montag gegen 6 Uhr mit einem Opel Corsa hinter einem Auto im Bereich der Gutenbergstraße her. Der Zeuge habe an dem Wagen das Zeichen „Stopp Polizei" und Blaulicht gesehen, weshalb er angehalten habe, sagte er später der echten Polizei.

Falscher Polizist nimmt Autofahrer in Eislingen Bargeld ab

Der Verdächtige soll sich als Zivilpolizist ausgegeben, eine Art Dienstausweis gezeigt und ihm einen einen kleineren Geldbetrag in Bar abgenommen haben, weil er angeblich bei Gelb über eine Ampel gefahren sei. Später wurde der falsche Polizist erneut mit dem Corsa mit GP-Kennzeichen auf der B10 gesehen.

Die Polizei ermittelte den 20-Jährigen anhand des Kennzeichens. Sie trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten seine Wohnung und das Auto. Dabei beschlagnahmten sie mehrere Beweismittel.

Weitere Geschädigte sollen sich bei Polizei melden

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch die Erfassung personenbezogener Daten der Person zählt, wurde der Verdächtige entlassen und sieht seinem Strafverfahren auf freiem Fuß entgegen. Die Polizei aus Eislingen bittet jetzt darum, dass sich weitere Verkehrsteilnehmer, die am Montagmorgen oder in der Vergangenheit von dem Corsa-Fahrer angehalten wurden, unter der Telefonnummer (07161) 85 10 melden.