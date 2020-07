In Bad Boll zog die Polizei am Samstag einen Autofahrer aus dem Verkehr, der zuviel getrunken hatte. Der Mann war gegen 23 Uhr in der Dürnauer Straße unterwegs. In der Hauptstraße stoppte die Streife gegen 0.30 Uhr einen 21-Jährigen, der mutmaßlich unter Einwirkung von Drogen stand.

Weitere Fahrer, die mutmaßlich unter Drogeneinwirkung am Steuer saßen, stoppte die Polizei am Wochenende auf der A8 bei Gruibingen und bei Mühlhausen.