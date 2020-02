Die Polizei stoppte am Mittwoch Autofahrer in Göppingen und Bad Ditzenbach. Die zwei Männer standen unter Drogen.

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Renault in Göppingen in der Reuschstraße. Bei einer Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Test bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Ähnlich erging es einem 23-Jährigen in Bad Ditzenbach in der Badstraße. Auch er musste sein Auto stehen lassen, nachdem ein Drogentest anzeigte, dass der Mann Drogen genommen hatte.