Ein 17-Jähriger soll laut Polizei am Sonntag ein neunjähriges Mädchen bedroht und so gezwungen haben, ihm ein intimes Foto zu schicken. Der Jugendliche nahm über einen Messaging-Dienst Kontakt zu dem Mädchen auf. Beide wohnen in einer Gemeinde im Landkreis Göppingen.

17-Jähriger bedroht Neunjährige: Kriminalpolizei Göppingen findet mehrfach Beweismaterial

Das eingeschüchterte Kind schickte dem 17-Jährigen ein Foto, woraufhin der Jugendliche ein intimes Foto von sich sendete. Die Schwester des Opfers entdeckte das Bild und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelte den Jugendlichen und beschlagnahmte bei einer Durchsuchung bei ihm zu Hause mehrere Beweismittel.