Bei Unfällen am Montag in der Region erlitten mehrere Radfahrer Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.

Unfall in Deggingen: Radfahrer leicht verletzt

Infuhr gegen 17.30 Uhr ein 80-jähriger mit seinem Pedelec img. Auf Höhe der Einmündungmachte er eine Vollbremsung. Grund dafür war eine von rechts kommende Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Derund fiel zu Boden.

Der Rettungsdienst brachte den Mann, der einen Helm trug, mit leichten Verletzungen in eine Klinik. An dem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Kopfverletzung nach Sturz vom E-Bike in Göppingen

In Göppingen war gegen 16.30 Uhr ein E-Bike-Fahrer in der Großeislinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der 68-Jährige wollte auf einen Gehweg wechseln. Dabei rutschte sein Vorderrad an der Kante eines abgesenkten Bordstein entlang. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte den Senior mit einer Kopfverletzung in eine Klinik. Laut Polizeiangaben trug der Mann zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Am E-Bike entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro.