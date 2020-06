Gleich von mehreren Einbrüchen am Wochenende im Landkreis Göppingen berichtet das Polizeipräsidium Ulm. Sonntagnacht gelangte ein Unbekannter auf eineim Bereich der Stuttgarter Straße. Dabei überstieg er Maschendrahtzäune und gelangte auf mehrere Gartengrundstücke. An einer Gartenhütte hebelte er ein Fenster auf und gelangte ins Innere.Danach hebelte er an einer weiteren Hütte die Tür auf. An einer dritten Hütte versuchte der Einbrecher ebenfalls die Tür aufzubrechen. Das misslang. Ob der Unbekannte Beute machte, ist noch unklar.