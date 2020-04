In Eislingen suchten Unbekannte irgendwann im Zeitraum zwischen Ostersamstag und Dienstag in einer Gartenhütte nach Beute. Dazu brachen sie einen Rolladen auf und stiegen durch das Fenster in die Hütte in Großeislingen. Beute machten die Unbekannten nicht. Die Polizei hat die Spuren gesichert und sucht nun die Täter.

Auch in Göppingen vermuteten Unbekannte Brauchbares in Gärten: Zwischen Samstag und Dienstag gingen die Einbrecher zu drei Lauben an der Eichertstraße. Sie öffneten die Schlösser mit Gewalt. Die Unbekannten beschädigten in einem Gebäude mehrere Bierflaschen, flüchteten aber, ohne etwas mitgenommen zu haben. Die Ermittler vom Polizeiposten Jebenhausen suchen nun die Einbrecher.

Mit Stein Fensterscheibe eingeworfen

Außerdem wurde am Montag oder Dienstag in einem Gebäude in der Dürerstraße in Göppingen eingebrochen. Mit einem Stein warfen Unbekannte dort irgendwann zwischen 10.30 und 7.30 Uhr eine Fensterscheibe ein. Die Täter entwendeten Geld und Schlüssel aus Schränken und Schubladen und machten sich am Kühlschrank zu schaffen. Spuren blieben an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Göppingen erste Hinweise auf die Einbrecher.