Die Polizei zieht Bilanz zu Halloween, auch im Kreis Göppingen hatten es einige Kinder und Jugendliche offenbar mit den Streichen übertrieben:

Hohen Sachschaden richteten Kinder laut Polizeibericht in Heiningen an. Dort warfen sie zahlreiche Eier gegen ein Haus, weshalb nach ersten Erkenntnissen Insektengitter, Holzverkleidungen, Ziegel und die Fassade beschädigt wurden.

Halloween im Kreis Göppingen: Eier geworfen und Böller gezündet

Auch in Bad Boll, Rechberghausen und in Uhingen haben Unbekannte Eier gegen Häuser geworfen. In Salach wurden der Polizei Jugendliche gemeldet, die Böller gezündet haben sollen. Sie wurden nicht mehr angetroffen. In den Bereichen Eislingen und Donzdorf waren in der Halloween-Nacht laut Polizei nur wenige Kinder und Jugendliche unterwegs. Dort sind bislang keine Straftaten bekannt.