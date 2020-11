Die Polizei hat am Montag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. In Göppingen war ein 44-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf der Boller Straße unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Die Beamten hatten laut Pressemitteilung den Verdacht, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte das. Der 44-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Dies soll nun ausgewertet werden, um zu ermitteln, wie viel Alkohol der Mann intus hatte.

Polizeikontrolle: 21-jähriger Autofahrer in Geislingen unter Drogen

Bereits am Nachmittag war Polizisten in Geislingen ein VW-Fahrer aufgefallen. Sie stoppten den 21-jährigen Fahrer gegen 16.30 Uhr in der Eberhardstraße. Die Beamten hatten den Eindruck, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Auch in diesem Fall bestätigte ein Test den Verdacht. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.