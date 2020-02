In der Nacht zu Dienstag schlug ein Unbekannter in der Buchenstraße in Böhmenkirch an einem Renault eine Scheibe ein, wie die Polizei mitteilt. Der Täter verschwand ohne Beute, mutmaßlich weil er nichts Brauchbares entdeckt hatte.

Auch in Eislingen schlug ein Unbekannter eine Scheibe an einem Auto ein. Der Tesla stand am Dienstag zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Filsstraße. Genaue Angaben über das Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Dokumente aus Auto in Donzdorf gestohlen

Leichtes Spiel hatte ein Dieb in. Dort stand in dervon Montag auf Dienstag ein, aus dem der Täter persönliche Dokumente stahl.

In allen Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.