Mit einer Stange soll am Mittwoch ein Unbekannter in Bad Boll einen 50-Jährigen bedroht haben. Wie die Polizei meldet, waren die beiden kurz nach 17 Uhr von Aichelberg in Richtung Bad Boll unterwegs. Der spätere Täter fuhr mit einem Nissan Micra vor dem 50-Jährigen und soll bei der Abfahrt Eckwälden unvermittelt stark gebremst haben und danach langsam weitergefahren sein.

Autofahrer in Bad Boll mit Brechstange bedroht und bis Gruibingen verfolgt

An der Einmündung Badstraße hielt der Nissan-Fahrer an. Mit einer etwa einen Meter langen Brechstange sei er ausgestiegen und auf den 50-Jährigen zugestürmt, sagte das mutmaßliche Opfer später der Polizei. Er sei losgefahren und habe dem Angreifer gerade noch ausweichen können, so der Mann weiter. Anschließend habe ihn der Nissan-Fahrer noch bis zur Ortsmitte Gruibingen verfolgt, ehe er von ihm abließ.

Jetzt ermittelt die Polizei aus Uhingen. Der Mann mit der Stange sei knapp zwei Meter groß und breitschultrig. Er hatte einen hellen Pferdeschwanz und trug ein Holzfällerhemd. Bei dem Nissan soll es sich um ein älteres Modell mit ES-Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon (07161) 93810 zu melden.