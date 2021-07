Zwischen 15 und 22 Uhr haben Polizisten am Freitag auf der B 10 in Kuchen etwa 250 Fahrzeuge und zirka 360 Menschen kontrolliert. Der Fokus der Großkontrolle lag auf berauschende Mittel wie Alkohol und Drogen, informiert die Polizei. Denn diese seien „bekanntermaßen eine der Hauptunfallursachen, auch schwerster Unfälle“. Unterstützung erhielten die Beamten aus Eislingen aus dem gesamten Polizeipräsidium Ulm, dem Polizeipräsidium Einsatz sowie durch einen Arzt und einen Gutachter.

Drogenhund im Einsatz

Die Beamten stellten vier Autofahrer fest, die sich trotz vorangegangenen Drogenkonsums ans Steuer gesetzt hatten. Sie mussten eine Blutprobe abgeben, die Fahrt beenden und müssen nun mit „empfindlichen Strafen und weiteren führerscheinrechtlichen Maßnahmen“ rechnen. In einem Fahrzeug wurde eine kleinere Menge Marihuana gefunden. Zwei Fahrzeuge wurden durch einen speziellen Drogenhund durchsucht.

Bei der Schwerpunktkontrolle inspizierten die Beamten auch unvorschriftsmäßig aufgemotzte Fahrzeuge. Denn: „Tiefer, breiter, vermeintlich schöner, lauter, schneller stellen eine Gefahr für die Fahrzeuglenker selbst, aber auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer dar“, informiert die Polizei. 17 der kontrollierten Fahrzeuge wiesen teilweise erhebliche Mängel auf. An diesen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Bußgeldverfahren gegen Auto-Tuner

Dies geschieht beispielsweise durch unvorschriftsmäßige Veränderungen an Tieferlegungen oder Rad- beziehungsweise Reifenkombinationen. Fünf Fahrzeuge durften nicht mehr weiterfahren. Sie werden durch einen Gutachter untersucht. Gegen die Fahrzeughalter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem fertigten die Beamten 18 Mängelberichte an und entdeckten einen Autofahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Zwei Kinder waren nicht angeschnallt, was eine erhebliche Gefahr darstelle, und zwei Autofahrer nutzten während der Fahrt ihr Handy. Zwei Fahrzeuge waren nicht versichert, an einem waren sogar falsche Kennzeichen angebracht, was eine Urkundenfälschung darstellt. Auch stellten die Polizisten Verstöße wie abgefahrene Reifen fest. Doch damit nicht genug: Die Polizisten zogen sechs Menschen aus dem Verkehr, die international zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Kontrollen, vor allem aber Gaffer, sorgten für einen Stau auf der B 10. Weitere Kontrollen sind geplant.