Vier berauschte Fahrer hat die Polizei in den vergangenen Tagen im Kreis Göppingen aus dem Verkehr gezogen.

Polizei-Kontrolle: Fahrer unter Drogen in Uhingen-Holzhausen

Ein 22-Jähriger stand dem Polizeibericht zufolge unter dem Einfluss von Rauschgift. Das bemerkte eine Polizeistreife, als sie den jungen Fahrer am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in Uhingen-Holzhausen kontrollierte. Ein Drogen-Schnelltest war positiv; der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Seniorin fährt Schlangenlinien in Göppingen

Polizei Kreis Göppingen Radfahrer und Fußgänger bei Unfällen verletzt: Fünfjährigem die Vorfahrt genommen Deggingen/Göppingen/Ebersbach Göppingen, allerdings in Schlangenlinien. Mehrere Autofahrer hätten deshalb ausweichen müssen, schilderten Zeugen später der Polizei. Bereits gegen 9 Uhr hatte eine 68-Jährige eine gefährliche Fahrt angetreten. Sie fuhr mit ihrem Honda durch, allerdings in Schlangenlinien. Mehrere Autofahrer hätten deshalb ausweichen müssen, schilderten Zeugen später der Polizei.

Polizei Göppingen Polizei stoppt berauschten Fahrer Göppingen Hohenstaufenstraße. Die Frau war sehr schwach auf den Beinen und erkennbar nicht in der Lage, sicher zu fahren. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau mehrere Medikamente genommen hatte, die sie aus gesundheitlichen Gründen benötigt. Um festzustellen, ob diese die Ursache für die Unsicherheit waren, musste die 68-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Auto musste die Seniorin stehen lassen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Frau. Eine Streife stellte die Seniorin in der. Die Frau war sehr schwach auf den Beinen und erkennbar nicht in der Lage, sicher zu fahren. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frauhatte, die sie aus gesundheitlichen Gründen benötigt. Um festzustellen, ob diese die Ursache für die Unsicherheit waren, musste die 68-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Auto musste die Seniorin stehen lassen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Frau.

Betrunkener Fahrer kommt in Ottenbach von Straße ab

Im Alkoholrausch ist ein Autofahrer am Donnerstag gegen 1 Uhr bei Ottenbach von der Straße abgekommen. Zeugen machten sich Sorgen und verständigten die Polizei.

Die Trunkenheit war dem 66-Jährigen deutlich anzusehen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mercedesfahrer musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Ein Schaden am Auto ist offenbar nicht entstanden.

Am Donnerstag gegen 5 bemerkten Zeugen einen Mann, der in Eislingen mit seinem Auto wegfahren wollte, obwohl er betrunken war. In Sorge um die Sicherheit verständigten sie Polizei. Als diese anrückte und den Mann kontrollierte, erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jährige Alkohol getrunken hatte.

Betrunkener Fahrer in Eislingen aggressiv gegenüber Polizisten

Der Fahrer zeigte sich zunächst aggressiv, weshalb die Streife ihn mit auf die Wache nahm. Nachdem er sich dort beruhigt hatte, bestätigte ein Alkoholtest seine Trunkenheit. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt ebenfalls einer Anzeige entgegen.