Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen Autofahrer in Kuchen kontrolliert und festgestellt, dass sein Fahrzeug nicht versichert war. Eine Streife der Polizei hielt den VW-Fahrer kurz vor 7 Uhr in der Filsstraße an, heißt es in einer Mitteilung. Am Kennzeichen war der Stempel abgekratzt, die Ursache dafür wollte der Fahrer nicht kennen.

Polizei-Kontrolle in Kuchen: Autofahrer angezeigt

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann schon einmal angezeigt worden war, weil die Kfz-Versicherung fehlte. Die Fahrt war für den 36-Jährigen erst mal zu Ende. Ihn erwartet eine Strafanzeige.