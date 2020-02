Die Polizei führte am Rande von Faschings-Veranstaltungen im Kreis Göppingen am Donnerstag und Freitag Kontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei einer Pressemitteilung zufolge auf Autofahrern, die unter Alkohol oder Drogen standen.

Mercedes fährt Schlangenlinien in Bad Ditzenbach

In Bad Ditzenbach fiel einer Polizeistreife am Donnerstag kurz vor 20 Uhr ein Mercedes in der Drackensteiner Straße auf. Dessen 38-jähriger Fahrer fuhr in leichten Schlangenlinien und darüber hinaus sehr dicht auf ein vorausfahrendes Autos auf. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte dies, der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei-Kontrolle: Fahrerin in Wiesensteig riecht nach Alkohol

In der Hauptstraße in Wiesensteig kontrollierten die Beamten am Freitag gegen 3.30 Uhr eine 52-Jährige. Die Fahrerin des Chevrolet roch nach Alkohol. Nach einem Alkoholtest, der den Verdacht der Polizei bestätigte, musste die Frau ihr Auto stehen lassen.

Polizei entdeckt Hochprozentiges bei Jugendlichen in Donzdorf

In Donzdorf kontrollierten Polizisten eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren auf einem Parkplatz in der Mozartstraße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten einen Sixpack mit einem Bier-Mischgetränk. Ein 15-Jähriger hatte außerdem in seinem Rucksack drei Flaschen mit hochprozentigen Alkohol dabei. Nach der Kontrolle wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.