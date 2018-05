Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, in eine Scheune am Salenhauweg bei Aufhausen eingebrochen zu sein. Er soll Werkzeug und einen Stromerzeuger samt Kraftstoff gestohlen haben.

Der Eigentümer sah am Mittwoch in Geislingen Teile der Beute offen in einem Auto liegen. Er informierte die Polizei, die berichtet, anschließend die Wohnung des Verdächtigen durchsucht zu haben. Hier fanden sie das restliche Diebesgut, das einen Sachwert von 1500 Euro hat.