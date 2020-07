Weil er versehentlich ein Kabel angebohrt hatte, suchte ein Mann aus Wangen im Internet nach schneller Hilfe. Dort stieß er auf eine vermeintlich existierende Firma aus Duisburg. Ein Verdächtiger versprach ihm am Telefon, eine Hilfe zu schicken. Rund drei Stunden später standen zwei "Handwerker" vor der Tür des Anrufers. Nach etwa 45 Minuten waren sie fertig und verlangten dafür knapp 800 Euro.

Anschließend bemerkte der Auftraggeber, dass die Arbeiten nicht einmal sachgemäß ausgeführt worden waren. Er rief nochmals in Duisburg an, worauf ihm wieder Hilfe zugesagt wurde. Gekommen ist niemand. Später stellte der Mann fest, dass die Firma gar nicht existiert und erstattete am Mittwochbei der Polizei. Diese hat jetzt die Ermittlungen gegen die Unbekannten aufgenommen.