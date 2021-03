Vandalen waren diese Woche im Landschaftspark Schloss Filseck bei Uhingen zugange. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, Mittwoch, 11 Uhr richteten sie dort Schäden an, wie die Polizei berichtet: Am Kugelnest sägten sie zwei Holzstützen an, die nun repariert werden müssen.

Vandalismus bei Schloss Filseck: Handsägen zurückgelassen

Das Tatwerkzeug, zwei Handsägen, ließen sie am Tatort zurück. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.