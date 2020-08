Hohe Kosten muss ein 16-Jähriger nach einem Einsatz mit Polizei und Feuerwehr am Mittwoch in Uhingen befürchten.

Gefährliche Bade-Aktion in Uhingen: Polizei kommt zur Fils

Zeugen hatten gegen 14 Uhr die Polizei verständigt, weil am Wasserkraftwerk an der Fils mehrere Jugendliche badeten. Laut Polizeibericht hielten sich an der gefährlichen Stelle – in unmittelbarer Nähe befindet sich die Walze des Kraftwerks – zwei Gruppen Jugendlicher. Die Beamten forderten sie auf, den Platz zu verlassen, an dem das Baden nicht zugelassen ist. Die Jungs hatten Mauern, Zäune und Tore überwunden.

Feuerwehr und Rettungsdienst transportieren Betrunkenen

Der Rückweg wurde einem 16-Jährigen aus der Gruppe zum Verhängnis: Er war so stark betrunken – ein Alkoholtest ergab eineinhalb Promille – dass er den „Parcours“ nicht bewältigen konnte. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, um dn Betrunkenen mit Drehleiter, Schlauchboot und Rettungswanne in einer einstündigen Rettungsaktion in Sicherheit zu bringen.

Der 16-Jährige muss jetzt davon ausgehen, die Kosten für den Einsatz tragen zu müssen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Burschen wegen eines Hausfriedensbruchs angezeigt werden müssen.