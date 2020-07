Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag bei einem Unfall in Süßen ein. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge kurz nach 19 Uhr auf dem Gehweg in der Heidenheimer Straße unterwegs. Er fuhr. In der Hand soll er eine Wasserflasche getragen haben, die ihm runter fiel und auf die Straße rollte. Im selben Moment lenkte er nach links und fuhr auf die Straße. Dort war ein Autofahrer in die gleiche Richtung unterwegs.