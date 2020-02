Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag in Merklingen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeiangaben ist der Lastwagenfahrer gegen 13 Uhr in der Nellinger Straße in Richtung L1230 unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich soll er die Vorfahrt eines Kleinlasters missachtet haben, dessen Fahrer aus Richtung Laichingen kam.

Unfall in Merklingen: 9000 Euro Sachschaden

Der Fahrer des Kleinlasters wollte den Unfall verhindern und wich nach links auf die Abbiegespur aus. Dabei kollidierte er mit einem warteten VW-Fahrer. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei, Telefon (07391) 58 80, ermittelt jetzt gegen den Flüchtigen. Sie schätzt den Schaden am Klein-Lkw und am VW auf insgesamt 9000 Euro.