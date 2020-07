Rund 1500 Euro Schaden richteten Unbekannte mit Farbschmierereien in der Nacht zu Sonntag in Kuchen an.

Die Täter waren laut Polizeiangaben zwischen 20.15 und 10 Uhr auf einem Gelände in der Straße Auf der Fabrik. Dort besprühten sie Fassade, Türen und Fenster eines Gebäudes. Ebenso verunstalteten die unbekannten eine angrenzende Holzhütte, einen Abstellplatz für Räder, einen Mülleimer und ein Schild.

Die Sprayer benutzten weiße und schwarze Farbe. Die Polizei aus Geislingen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefon-Nummer (07331) 932 70 um Zeugenhinweise.