Bei Kontrollen in der Nacht zu Donnerstag in Kuchen hat die Polizei in einer Stunde zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 00.40 Uhr war in der Hauptstraße ein Audi-Fahrer unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Der 40-Jährige hatte zu Alkohol getrunken und musste sein Auto stehen lassen.

Aus demselben Grund war eine knappe Stunde später auch für einen 43-Jährigen die Fahrt beendet.

Polizei-Kontrolle in Kuchen: Fahrverbot für zwei Fahrer

Beide Fahrer müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.