Die Seniorin war laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße in Kuchen. Im Einkaufswagen hatte sie eine Tüte, in der sie ihre Geldbörse aufbewahrt hatte.

Dieb klaut Geldbörse von Seniorin in Kuchen

Der Dieb griff in einem unbemerkten Moment zu und klaute die Geldbörse. In dieser befanden sich außer Geld auch persönliche Dokumente. Die Polizei, Telefon (07331) 932 70 hat die Ermittlungen aufgenommen.