Ein häuslicher Streit in der Boller Straße in Jebenhausen hat am Freitagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ist ein 41-Jähriger auf einen 58-Jährigen losgegangen. Als die Mutter des Angreifers dazwischengehen wollte, sei sie geschubst worden und bekam Herzprobleme. Ein Krankenwagen wurde gerufen. Die Polizei war mit drei Autos und sechs Mann vor Ort, weil die Situation unklar war, und nahm den Angreifer in Gewahrsam.