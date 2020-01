Der Hunger muss groß gewesen sein, und der Täter ist höchstwahrscheinlich kein Vegetarier: Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr versuchte ein Dieb erfolglos, einen Wurst­automaten in der Hauptstraße in Hausen aufzubrechen. Schließlich schlug er laut Bericht der Polizei ein faustgroßes Loch in die Scheibe des Automaten.

Dieb wollte Wurstautomat in Hausen aufbrechen

Dabei muss er sich verletzt haben, denn die Beamten konnten Blut an der Scheibe sicherstellen. Die Tat blieb letztlich erfolglos, denn entwendet wurde nichts.­