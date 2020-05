Ein Paraglider erlitt am Sonntag bei Gruibingen leichte Verletzungen.

Paraglider muss Notfallschirm öffnen

Ein Zeuge meldete gegen 13.45 Uhr einen in Not geratenen Gleitschirmflieger, wie die Polizei mitteilt. Der 29-Jährige verlor wohl schnell an Höhe und musste von seinem Notfallschirm Gebrauch machen.

Polizeistreifen suchten nach dem Verunglückten. Der hatte sich mittlerweile über Notruf gemeldet und sein Aufenthaltsort konnte lokalisiert werden. Von dem Sturz trug der 29-Jährige wohl nur leichtere Verletzungen davon.

Die Polizisten brachten ihn direkt in ein Krankenhaus.