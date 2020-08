Ein Unbekannter hat am Mittwoch in einer Tankstelle in Göppingen eine Angestellte mit einem Messer bedroht und flüchtete mit Beute.

Überfall auf Tankstelle in Göppingen: Mit Geld und Zigaretten geflüchtet

Der Täter betrat die Tankstelle in der Jahnstraße gegen 0.30 Uhr und forderte Geld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilt. Die 49-jährige Mitarbeiterin steckte die Sachen in die Einkaufstasche, die ihr der Täter gegeben hatte.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß. Zeugen beobachteten, wie ein weißer Pkw der Marke Seat mit Göppinger Kennzeichen (GP) von der Siemensstraße in Richtung eines Baumarktes wegfuhr. Möglicherweise ist der Täter in dieses Fahrzeug gestiegen.

So wurde der Täter laut Polizei beschrieben

Bei dem Verdächtigen soll es sich laut Polizeibericht um einen etwa 32 Jahre alten, etwa 1,70 bis 1,85 Meter großen Mann handeln. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben. Bei der Tat soll er eine schwarze Schildmütze getragen haben, deren Schild nach hinten zeigte. Außerdem soll er eine helle Hose, dunkle Sportjacke und dunkle Schuhe angehabt haben. Vor dem Mund trug er einen blauen Einwegmundschutz, über die linke Hand soll er einen hellen Handschuh gezogen haben. Die Beute hat er in einer Plastiktüte mit der Aufschrift „REWE“ verstaut.

Kriminalpolizei Göppingen ermittelt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen laufen nun auf Hochtouren. Dabei sind die Beamten auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Wer den Vorfall beobachtet hat, Hinweise zum Täter oder dem beschriebenen Fahrzeug geben oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, soll sich melden unter Telefon (07161) 63 23 60.