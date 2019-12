Der 85-jähriger Fahrradfahrer fuhr vor 10 Uhr mit seinem Pedelec in dem Radweg an der Holzheimer Straße. Bei der Fahrt blieb er mit seinem Arm an einem Verkehrszeichen hängen. Er stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenaus.