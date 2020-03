Mit zu hoher Geschwindigkeit ist ein 41-jähriger Radfahrer am Mittwoch in Süßen beim Abbiegen in die Fuchseckstraße auf die Gegenfahrbahn gekommen – und mit einem Auto kollidiert.

Der Fahrradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe einer 33-jährigen Fahrerin, und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beim Unfall trug er keinen Helm. Auch die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Radler muss Blutprobe abgeben

Weil die Polizei vermutet, könnte der Radler vor der Fahrt getrunken haben. Er musste daher er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.