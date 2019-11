Der Zwölfjährige stieß gegen 17 Uhr bei einem Kreisverkehr in der Beckhstraße mit einem Auto zusammen. Ein 73-jähriger fuhr laut Polizeibericht mit seinem Skoda aus dem Kreisverkehr in die Beckhstraße. Er hielt an und ließ zwei Radfahrer die Straße überqueren. Beim Anfahren stieß er mit dem Zwölfjährigen zusammen. Der junge Radfahrer, der ohne Licht und Helm unterwegs war, verletzte sich beim Sturz leicht.