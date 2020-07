Am frühen Sonntagmorgen erleichterte ein Unbekannter in Göppingen einen Mann um seine Geldbörse. Gegen 4.40 Uhr war der Mann zu Fuß in der Davidstraße unterwegs, als der Täter ihn von hinten gepackt und zu Boden gebracht habe. Das sagte der Senior später der Polizei. Danach soll ihm der Täter seine Geldbörse aus der Tasche genommen haben und in Richtung Betzstraße geflüchtet sein.

Die Polizei suchte den Täter sofort mit mehreren Streifen, konnte ihn aber nicht mehr auffinden. Der Täter sei etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, muskulös und war dunkel gekleidet. Die Polizei hofft unter Telefon (07161) 632360 auf Zeugenhinweise.