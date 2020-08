Gefängnis, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Er gilt weiter als Tatverdächtiger, bis zum Urteil vor Gericht. Ein 37-Jähriger hat eingeräumt, am Mittwoch eine Tankstelle in Göppingen überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht zu haben. Der Mann befindet nun in einem, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Er gilt weiter als Tatverdächtiger, bis zum Urteil vor Gericht.

Tankstellen-Überfall in Göppingen: 21-Jähriger soll Fluchtwagen gefahren haben

Wie die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Göppingen ergeben haben, soll ein 21-Jähriger den Fluchtwagen gefahren haben, mit dem der 37-Jährige entkam. Die Polizisten durchsuchten am Mittwoch die Wohnungen der Männer. Dabei stellten sie umfangreiches Beweismaterial, auch Teile der Beute, sicher. Die Tatwaffe fanden die Beamten nicht.

Der 37-Jährige wurde am Donnerstag dem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den Mann erließ. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 21-Jährige sieht seiner Strafe auf freiem Fuß entgegen.