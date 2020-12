Gleich mehrere Verstöße beging ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer am frühen Mittwochmorgen in Göppingen. Gegen 2.45 Uhr entdeckte die Polizei den Mann auf dem Gehweg in der Metzgerstraße. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Das bestätigte ein Test vor Ort. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Zudem war der Scooter nicht zugelassen und der Mann verstieß gegen die Ausgangssperre.