In den frühen Morgenstunden wurde in der Stuttgarter Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Zwischen vier und sechs Uhr habe sich ein Unbekannter am Mittwoch Zugang verschafft, wie die Polizei mitteilt. Er hebelte in dem Gebäude zwei Automaten auf, und schaffte es mit der Beute zu flüchten.

Nicht der einzige betroffene Betrieb

Wie am Mittwoch brach ein Unbekannter am Freitag in eine Gaststätte in der Salacher Hauffstraße ein. Leider fand er dort Schmuck und Geld, das er etwa zwischen 6 und 6.45 Uhr zu seiner Beute machte und damit verschwand.

Beide Fälle werden untersucht

Spuren konnten an beiden Tatorten gesichert werden - die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Immer wieder wird daran erinnert, wie wichtig richtiger Einbruchschutz für kleine Betriebe und Lokale sei.