Kurz nach 11.45 Uhr fuhr am Dienstag ein unbekannter Lkw in der Lorcher Straße in Richtung Stadtmitte. Er fuhr in den Kreisverkehr Nördliche Ringstraße. Dort befand sich eine 30-Jährige mit ihrem Porsche und hatte Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Der unbekannte Laster fuhr jedoch weiter, ohne dass der Fahrer kümmerte sich um den Vorfall kümmerte.

Polizei sucht Lkw mit Hänger