In der Nacht zum Freitag stieg ein Unbekannter in Göppingen in ein Gebäude ein. Gegen 1.40 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Stuttgarter Straße ein Rundumlicht auf. Bei der Überprüfung des Objektes stellten die Beamten fest, dass ein Fenster eingeschlagen und ein Kaffee-Automat aufgebrochen war. Das THW kam und verschloss das Fenster.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei (Tel. 07161/632360) ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und verständigte den Verantwortlichen.