Am Dienstag war ein 57-Jähriger gegen 11 Uhr mit einem Kleintransporter in Göppingen in der Hohenstaufenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Hohenstaufen und übersah eine Frau, die die Straße nach dem Kreisverkehr auf dem Zebrastreifen überquerten wollte - es kam zum Unfall. Er erfasste die 88-Jährige mit seinem Mercedes.

88-Jährige im Krankenhaus nach Unfall in Göppingen gestorben

Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie am Mittwochmorgen verstarb. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Tel. 07335/96260). Der Sachschaden am Kleintransporter beträgt etwa 3.500 Euro. Die Hohenstaufenstraße war etwa für eine Stunde einseitig gesperrt.