Einbrecher am Wochenende in Göppingen. An einem Gebäude in der Freihofstraße warf der Unbekannte eine Scheibe eines Fensters ein. Dadurch konnte er das Fenster öffnen und gelangte ins Innere.

Einbruch in Göppingen: Täter flüchtet

Der Täter durchsuchte mehrere Büros und durchwühlte dort die Schränke. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte der Einbrecher keine Beute und flüchtete unerkannt. Den angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.