Ein Einbruchsversuch in Göppingen missglückte offenbar am Montag, weil eine Tür standhielt. Zwischen 0.30 und 5.30 Uhr muss der Einbrecher laut Polizeibericht in der Ulmer Straße gewesen sein.

Einbruch in Göppingen scheitert an stabiler Tür

Er warf einen Stein gegen die Tür eines Geschäfts. Die Scheibe war jedoch zu stabil: Der Täter gelangte nicht ins Innere und zog von dannen. Die Göppinger Polizei, Telefon (07161) 63 23 60, hat nun die Ermittlungen aufgenommen.