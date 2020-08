Laut Polizei hat eine Frau in Göppingen am Montag die Vorfahrt missachtet. Laut Einsatzbericht fuhr die 36-Jährige gegen 13 Uhr die Sudetenstraße entlang. Dann bog sie mit ihrem VW in den Herdweg ab, ohne die Vorfahrt zu beachten. So kam es zum Zusammenstoß mit einem VW-Bus.

Dessen Fahrer, seine Beifahrerin und die 36-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 36-Jährige. Die Ermittler schätzen des Sachschaden auf rund 13.000 Euro.