Zwei Leichtverletzte und 8000 Euro Schaden, so lautet die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Göppingen. Kurz vor 13 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem VW von Holzheim in Richtung Schlat unterwegs.

An einer Einmündung bog ein 33-Jähriger mit seinem Ford nach links ab ohne auf die Vorfahrt des VW-Fahrers zu achten. Die Fahrzeuge stießen zusammen und mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.