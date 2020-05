Ein unbekannter Täter begab sich am Wochenende in ein Parkhaus in der Bahnhofstraße in Göppingen. Dort standen ein Audi und ein BMW. An beiden Autos schlug der Dieb die Scheiben ein. Im Innern suchte der Dieb nach Brauchbarem. Er fand mehrere Brillen sowie eine Tasche. Diese nahm er mit und flüchtete unerkannt.

Um solche Taten zu verhindern, rät die Polizei, keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.