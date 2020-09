Bei einer Kontrolle am Montagmorgen in der Grabenstraße in Göppingen stoppten Polizeibeamte 18 Fahrer, die ohne Gurt unterwegs waren. Vier weitere benutzten das Handy.

Polizei-Kontrolle in Göppingen: Betrunkener Pedelec-Fahrer wird angezeigt

Am Dienstagmorgen stoppte eine Streife einen Betrunkenen, der mit dem Pedelec in der Geislinger Straße in der falschen Richtung unterwegs war, teilt die Polizei mit. Ein Test ergab, dass der 43-Jährige alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.