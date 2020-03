Zwei Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.30 Uhr das Fenster einer Firma in der Wilhelmstraße aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räume im Inneren und machten sich dann vom Erdgeschoss in den zweiten Stock auf. Nachdem eine Zeugin die Diebe beim Einbrechen im Treppenhaus auf frischer Tat ertappte, machten die Verbrecher schnell wieder kehrt und flüchteten.

Täter könnten es ein zweites Mal versucht haben

Noch in der selben Nacht meldete ein Zeuge gegen 1 Uhr nachts der Polizei zwei Einbrecher in der Pappelallee, die über einen Zaun kletterten und sich so Zugang zu einem Firmenareal verschafften.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Einbrecher wieder verschwunden, die Beamten konnten jedoch ein Fenster mit deutlichen Einbruchspuren finden.

Fahndung noch in der Nacht eingeleitet

Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten die flüchtigen Täter und meldeten gegen zwei Uhr nachts einen Erfolg. Weil auf einen von zwei Männern in der Poststraße die Täterbeschreibung passte, wurde er mit aufs Revier genommen. Wie es heißt, habe sich aber im Zuge der Ermittlungen herausgestellt, dass die beiden Männer nicht die Täter sein könnten. Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die mutmaßlichen Täter nicht in der Nähe der Tatorte.

Ermittlungen laufen weiter

Ob die beiden Einbrüche aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Zusammenhang stehen und wer die Täter waren, ermittelt die Polizei weiterhin.