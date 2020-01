Ein VW stand zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 6 Uhr in der Brunnenstraße in Gingen. Dort streifte ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite entlang, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ eine Sch von etwa 1500 Euro.

Die Polizei Geislingen (Telefon (07331) 932 70) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können.

Fahrerflucht nach Unfall auch in Geislingen

Auch in Geislingen beging am Dienstag jemand Fahrerflucht, nachdem er ein Auto stark beschädigt hatte.